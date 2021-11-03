«Золотая» щебенка: как убивают Зушу

№37 (661) от 3 ноября 2021 г.

На Ютуб-канале «Комитет за гражданские права 57» общественный активист Василий Паскару рассказал, как корпоратив чиновников и бизнесменов убивает реку Зушу.

Как сообщили общественникам жители деревни Козюлькино Мценского района, здесь, прямо в русле Зуши, добывается щебень. Съемочная группа выехала на место 18 октября и увидела поистине вопиющую картину: экскаватор работает прямо посередине реки, здесь же навалены горы щебня, вода имеет мутный желто-молочный цвет, берега изрыты.

По мнению общественников, варварская добыча щебенки нанесла непоправимый вред местной экосистеме. При этом авторы ролика напоминают, что в соответствии с Водным кодексом РФ, водоохранная зона реки Зуши составляет 200 метров, и в границах этой зоны запрещены разведка и добыча полезных ископаемых.

Василий Паскару

— Экологическая катастрофа, которая свершилась на реке Зуше, говорит о том, что наши чиновники – как Мценского района, так и областного уровня, полностью потеряли берега. Водный кодекс для этих чиновников не указ – говорит Василий Паскару. Среди тех, на чьих глазах и, не исключено, с чьего попустительства происходит незаконная добыча щебня в русле Зуши, Паскару называет бывшего главу Мценского района, а ныне зампреда облсовета Ивана Грачева, экс-депутата облсовета, а ныне мэра Мценска Сергея Волкова, замглавы Мценского района Екатерину Ерохину.

Иван Грачев

— Я хочу призвать к ответственности сотрудников полиции Мценского района, прокуратуру Мценского района, администрацию Мценского района, мэра Мценска, ведь это экологический террор, который убивает реку Зушу, — заявил Паскару.

При этом Василий Паскару отмечает, что безобразие длится уже почти три года, однако за это время Орловская межрайонная природоохранная прокураутра, которую возглавляет природоохранный прокурор Ирина Булгакова, так и не приняла никаких действенных мер для спасения реки.

Как пояснил активист, по имеющейся в распоряжении общественников информации, незаконной добычей щебня в русле Зуши занимается ООО «Неруд» (офис фирмы находится в Орле на ул. Октябрьской). При этом общественники предполагают, что привлеченная для добычи полезных ископаемых техника принадлежит Дорожной службе Орловской области.

В финале ролика Василий Паскару обращается к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, прокурору Орловской области Владиславу Малкину, начальнику регионального СУ СК РФ Петру Юдину, а также к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, к тульскому областному прокурору и руководителю СУ СКР по Тульской области и просит их провести совместное расследование и дать правовую оценку происходящему, в том числе и действиям (бездействию) чиновников разного уровня. А главное — заставить восстановить нарушенную экосистему.