Золотые гармонисты в Орле

№15 (508) от 25 апреля 2018 г.

15 апреля, на праздник Красной горки, во Дворце культуры железнодорожников при полном зрительском аншлаге с большим успехом прошёл концерт «Лучшие золотые гармонисты России в городе Орле» из серии мероприятий «Играй, гармонь!» в рамках проекта «Играй, гармонь Орловщины!».

Проект «Играй, гармонь Орловщины!» набирает обороты. Наряду с нашумевшим в 2017 году подразделе проекта «Битвы гармонистов городов Центрального федерального округа РФ» в 2018 году к проекту логично добавилось направление «Битвы гармонистов городов России». Прошедший 17 февраля 2018 года в ДК железнодорожников при полнейшем зрительском аншлаге концерт «Битва орловских и пензенских гармонистов» подтвердил правильность выбора в направлении расширения рамок проекта до уровня всероссийского.

Идейный вдохновитель и главный организатор мероприятий этой серии на Орловщине, заслуженный артист РФ, руководитель орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков инициировал и проведение концертов «Лучшие золотые гармонисты России в городе Орле». Первый концерт данного проекта состоялся 15 апреля.

Всем известно, на сегодняшний день трудами народного артиста РФ Г.Д. Заволокина, его последователями Анастасией и Захаром Заволокиными и в целом Российским центром «Играй, гармонь» (г. Новосибирск) в России созданы одиннадцать «Золотых десяток гармонистов», в которые вошли 110 лучших гармонистов России. По предварительной договорённости с Геннадием Калмыковым, многие из них согласились приехать на родину профессиональной гармони – в город Орёл, чтобы показать свой уровень исполнения и свою «школу».

По традиции программу провел орловский участник «Золотой десятки гармонистов России», первый профессиональный гармонист страны Геннадий Калмыков, который выступил сразу в нескольких ролях: сценариста, режиссёра и солиста-гармониста. Праздник народной музыки не обошелся без популярных народных песен со зрителями, традиционных «деревенских пятачков» под гармонь в холле ДК ЖД и в зрительном зале, в которых приняли участие самодеятельные гармонисты, частушечницы и дробушечницы орловского центра русской гармоники.