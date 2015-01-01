Золотые гармонисты в Орле

SONY DSC

№15 (508) от 25 апреля 2018 г.

 

15 апреля, на праздник Красной горки, во Дворце культуры железнодорожников при полном зрительском аншлаге с большим успехом прошёл концерт «Лучшие золотые гармонисты России в городе Орле» из серии мероприятий «Играй, гармонь!» в рамках проекта «Играй, гармонь Орловщины!».

 

Проект «Играй, гармонь Орловщины!» набирает обороты. Наряду с нашумевшим в 2017 году подразделе проекта «Битвы гармонистов городов Центрального федерального округа РФ» в 2018 году к проекту логично добавилось направление «Битвы гармонистов городов России». Прошедший 17 февраля 2018 года в ДК железнодорожников при полнейшем зрительском аншлаге концерт «Битва орловских и пензенских гармонистов» подтвердил правильность выбора  в направлении расширения рамок проекта до уровня всероссийского.

Идейный вдохновитель и главный организатор мероприятий этой серии на Орловщине, заслуженный артист РФ, руководитель орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков инициировал и проведение концертов «Лучшие золотые гармонисты России в городе Орле». Первый концерт данного проекта состоялся 15 апреля.

Всем известно, на сегодняшний день трудами народного артиста РФ Г.Д. Заволокина, его последователями Анастасией и Захаром Заволокиными и в целом Российским центром «Играй, гармонь» (г. Новосибирск) в России созданы одиннадцать «Золотых десяток гармонистов», в которые вошли 110 лучших гармонистов России. По предварительной договорённости с Геннадием Калмыковым, многие из них согласились приехать на родину профессиональной гармони – в город Орёл, чтобы показать свой уровень исполнения и свою «школу».

По традиции программу провел орловский участник «Золотой десятки гармонистов России», первый профессиональный гармонист  страны  Геннадий Калмыков,  который выступил сразу в нескольких ролях: сценариста, режиссёра и солиста-гармониста. Праздник народной музыки не обошелся без популярных народных песен со зрителями, традиционных «деревенских пятачков» под гармонь в холле ДК ЖД и в зрительном зале, в которых приняли участие самодеятельные гармонисты, частушечницы и дробушечницы орловского центра русской гармоники.

 

 

 

 

 

Тёплые снеговики
Мы этого достойны?
Развитие как разрушение прошлого?
Опубликовано 25 Апр 2018 в 13:42. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"