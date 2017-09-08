«Золотые звезды Орловщины»

№43 (491) от 13 декабря 2017 г.

Известный орловский краевед, наш постоянный автор Александр Полынкин представил первый том трилогии, повествующей о судьбах героев, погибших в боях за освобождение Орловщины от фашистских захватчиков. Презентация книги «Золотые звезды Орловщины» прошла в военно-историческом музее Орла.

— Я четверть века преподавал историю в школе, вместе с ребятами мы ходили в походы по местам боевой славы в Покровском районе. Кроме того, в ходе встреч с ветеранами и родственниками погибших воинов нам стали известны новые факты о событиях военных лет. Еще в те годы у меня возникла мысль, что все новое необходимо документировать. Чтобы помнили, как говорил Леонид Филатов. Так вот в Покровском районе в настоящее время проживают 13 200 человек, за освобождение района погибли больше десяти тысяч советских солдат, 6834 покровчан погибли на фронтах войны, и около тысячи мирных жителей казнили фашисты в годы оккупации — это больше чем все население Покровского района, — рассказал Александр Полынкин. — В Покровском районе родились одиннадцать Героев Советского Союза. Пять полных кавалеров Ордена Славы. Я начинал с изучения военного прошлого Покровского района. Позже перешел к военной истории Орловщины. Мне очень приятно, что на мои предложения о публикации военных очерков отозвались редакторы нескольких газет, это редактор «Орловской среды» Татьяна Филева, редактор «Орловской городской газеты» Екатерина Глазкова, редактор «Орловского вестника» Ольга Шевлякова. Из очерков родилась книга «Золотые звезды Орла». Сигнальный экземпляр вышел в 2015 году. Здесь очерки о Героях Советского Союза, уроженцах города Орла, их одиннадцать человек; о Героях Советского Союза, проживавших в Орле, их было восемнадцать; о полных кавалерах Ордена Славы, родившихся и живших в Орле. Их семь человек.

Среди Героев Советского Союза 178 уроженцев Орловской области, 43 орловчанина являются полными кавалерами Ордена Славы. Сорок Героев Советского Союза погибли на орловской земле, — продолжил краевед. — О судьбах многих из них идет речь в первом томе «Золотых звезд Орловщины», в последующих книгах повествование будет продолжено.

Книга проиллюстрирована фотографиями военных лет и снимками из мирной — довоенной и послевоенной жизни.