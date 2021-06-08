Зоовольерный комплекс в посёлке Жудрё ждет серьезная реконструкция

Гости национального парка “Орловское полесье” обычно всегда стараются побывать и в зоовольерном комплексе расположенного по соседству Хотынецкого природного парка в посёлке Жудрё. На днях пришла хорошая новость — объявлен победитель архитектурного конкурса на реконструкцию зоовольерного комплекса. Из пяти представленных проектов лучшим была признана разработка лаборатории ландшафтного дизайна «Экотон+» из Орла.

Напомним, основная цель реконструкции — сделать этот объект более удобным для многочисленных туристов. Проект-победитель предусматривает функциональное зонирование территорий зоовольерного комплекса на зону экспозиции, зону культурно-массовых мероприятий, административно-хозяйственную зону и рекреационную зону. При выборе материалов максимальный упор сделан на деревянные конструкции. Строительство вольеров планируется в соответствии с новыми требованиями к содержанию животных.

Ограждения вольеров предлагается делать из дерева простых форм. Состоять они будут из двух элементов: основного ограждения и дополнительного ограждения пешеходной дорожки, препятствующего контакту посетителей с животными. Проект также предусматривает вольеры с приподнятыми смотровыми дорожками и вольеры с водоемами для животных.

Для наиболее полного задействования ресурсов комплекса было принято решение о переносе центрального входа. Существующий на сегодня вход будет переоборудован в служебный, с возможностью проезда на территорию автомобилей. Новый вход для посетителей открывает более широкие возможности для доступа ко всем основным функциональным зонам и объектам комплекса. Центральный вход будет оборудован турникетами и пандусами для маломобильных групп населения и зоной ожидания.

Обновленный парк будет оснащен навигационными, информационными и развлекательно-обучающими элементами. Кроме того, здесь появятся контактный зоопарк (напомним, по новому закону контактные зоопарки не запрещены, но серьезно ужесточены требования к их обустройству), птичник, домашняя ферма, экспозиция редких растений, гостиничные домики, а также специальные досуговые объекты для детей: сенсорные элементы, тактильная тропа, детская площадка. Победитель конкурса «Экотон+» получит 100 тысяч рублей. Реализация же самого проекта предусматривает частные инвестиции.