Зоовыставка Детского парка переедет в новое здание

Прежде зоовыставка располагалась в том же здании, где и администрация Детского парка. Теперь для зверей и птиц нашли новый дом. Они разместятся в ныне свободном здании у подножия памятника Бунину. Но сперва помещение нужно привести в порядок: отремонтировать фасад, а главное — оборудовать вольеры. Здание администрации Детского парка также отремонтируют. Как и лестничные марши со стороны Пролетарской горы. Изменения ожидают и лестницу у зоны воркаута. Кроме того, будет отремонтирована ливневая канализация.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в зоне воркаута Детского парка появятся 36 дополнительных спортивных тренажёров, в том числе и для маломобильных групп населения. Они подойдут для всех групп мышц. Для безопасных занятий под тренажёрами оборудуют прорезиненное покрытие.

Дополнительно установят металлические ограждения на Фестивальной площадке, посадят кустарник на склоне возле памятника Бунину, оснастят освещение вдоль пер. Почтового и дополнительные опоры освещения в районе Малой эстрады и Фестивальной площадки.

Все эти работы будут выполнены до 31 июля 2021 года ООО «Техспецкомплект». Стоимость — 88,8 млн рублей.

Напомним, в рамках предыдущих этапов благоустройства в Детском парке было установлено новое освещение, уложена тротуарная плитка, появились прорезиненные дорожки для занятия спортом, игровые площадки и система видеонаблюдения.