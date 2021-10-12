12 октября 2021



Зубры возвращаются в “Орловское полесье” после летнего вояжа по соседним областям

Осенние холода заставили зубров возвращаться из соседних регионов обратно в национальный парк Орловское полесье. Летом они совершали «заграничное турне» по зарастающим вырубкам соседних регионов. Напомним, что в Орловском полесье сплошные рубки не ведутся, поэтому молодое густолесье зубрам приходится искать за его пределами. Популяция лесных великанов в национальном парке сегодня насчитывает около 490 особей, а «фотоловушки» и квадрокоптеры с тепловизорами помогают его сотрудникам наблюдать за их перемещениями, поведением и состоянием здоровья.

Сейчас, после длительного периода дикой жизни, зубры ведут себя очень осторожно: они стараются не выходить на открытую местность, скрываясь от глаз человека в густом кустарнике или в глубоких лесных оврагах. Наблюдать в лесной гуще за зубрами довольно сложно, но на помощь приходят современные технологии. Всемирный фонд природы (WWF) в апреле этого года предоставил национальному парку «Орловское полесье» очередной грант на реализацию проекта «Мониторинг вольноживущей популяции зубра национального парка «Орловское полесье». На средства гранта приобретены квадрокоптер и 10 фотоловушек. Беспилотник пока ждет своего «звездного» часа, так как его применение затрудняет все еще густой полог деревьев и кустарников и недостаточная разница температур тела животного и воздуха. Но пилотам коптера уже удалось получить первые сведения с помощью тепловизионной камеры. А вот фотоловушки используются в полном объеме. С их помощью уже получены свежие данные, необходимые для изучения и охраны зубров, а значит, повысить гарантии сохранения их вольной популяции, находящейся под контролем национального парка «Орловское полесье».

 

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Опубликовано 12 Окт 2021 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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