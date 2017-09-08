Зуев вспомнил про мораль?

«Орловская среда-плюс», №1 (34) от 15 ноября 2017 г.

Администрацию Орла продолжают покидать высокопоставленные чиновники. В начале этой недели СМИ сообщили от отставке начальника городского УКХ Дмитрия Зуева.

Дмитрия Зуева с полным правом можно назвать чиновником «потомкинского» призыва. В орловской мэрии он появился ровно год назад, сменив кресло замдиректора Дорожной службы на должность начальника Управления коммунальным хозяйством города Орла. В Орел господин Зуев, как и многие чиновники из команды Потомского, прибыл из Ленинградской области, где возглавлял вагонное депо Волховстрой Октябрьской железной дороги.

Муниципальный контракт с Зуевым как с начальником УКХ истек 14 ноября, а днем ранее чиновник заявил о своем решении не подавать заявление о продлении контракта. Свою позицию он объяснил тем, что не имеет морального права оставаться в кресле руководителя УКХ из-за большого количества нареканий к работе данной структуры администрации, особенно в части реализации программы благоустройства городской среды.

Действительно, деятельность, а точнее, бездействие УКХ неоднократно критиковали депутаты как городского, так и областного советов.

Так, на последней, внеочередной, сессии горсовета, прошедшей 9 ноября, вопрос о реализации программы «Городская среда» в который уже раз поднял депутат Евгений Косогов, отметивший, что все сроки ее завершения уже прошли, а ремонт нескольких дворов так и не закончен. Дмитрий Зуев опять же в который раз пообещал, что работы завершатся в ближайшие дни, однако депутаты эти заверения восприняли скептически, и, полагаем, не случайно.

Буквально за неделю до сессии, 3 ноября, тот же господин Зуев без тени смущения заявлял, что речь о срыве программы «Городская среда» не идет: дескать, просрочены работы лишь по отдельным контрактам. Тогда же он обещал, что в течение недели асфальт будет уложен во всех неотремонтированных дворах.

Возможно, такие обещания Дмитрий Зуев продолжал бы раздавать и далее, и в своем моральном праве возглавлять УКХ не сомневался бы, но в понедельник, 13 ноября, случилось непредвиденное: работу начальника УКХ раскритиковал врио губернатора Андрей Клычков. Поводом для критики стало безобразное состояние автобусной остановки в районе 35-й школы, а если точнее – реакция Зуева на информацию об этой проблеме. В ответ на жалобы граждан Зуев сообщил, что проблемной остановки… вообще нет, что и возмутило Андрея Клычкова: «С таким подходом Зуев работать не должен», – заявил врио губернатора на заседании правительства 13 ноября. Как видим, Зуев Клычкова услышал – и больше не работает.

Остается добавить, что Дмитрий Зуев после бывшего замглавы администрации Романа Игнатушина стал вторым чиновником мэрии, уволенным после резкой критики в его адрес. Примечательно, что никакой ответственности, кроме увольнения, за провальную работу вверенных им подразделений ни один, ни другой не понесли.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2017 в 14:39. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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