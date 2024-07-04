Аномальная жара установилась в Орловской области: советы врачей

Сегодня, 4 июля 2024 года, по сообщению начальника Орловского гидрометцентра, температура в регионе может подскочить до рекордных отметок. Область и так испытывает на себе необычно высокие температуры. Дневные показатели достигают до +34°C, а ночью температура держится в пределах +16°C до +21°C. Легкий ветер с юго-востока не приносит ожидаемого прохладного эффекта.

Такая погода является следствием северо-атлантического циклона, который принес с собой теплые воздушные потоки.

Специалисты по кардиологии предостерегают, что 30°C жара может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Продолжительное нахождение на солнце и учащенное сердцебиение могут спровоцировать гипертонические кризы, тромбозы артерий и даже привести к инфаркту.

Для защиты здоровья рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11 до 18 часов, употреблять больше овощей и фруктов, а также пить как минимум 2 литра воды в день. Также важно помнить о мерах безопасности при отдыхе у воды.