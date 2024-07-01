Сегодня в Орловской области будет очень жарко: как справится с летним зноем

В конце июня — начале июля 2024 года Орловскую область захватила знойная и палящая летняя жара, температура воздуха поднялась выше 30 градусов Цельсия и при этом нет осадков. Так увеличивается риск возникновения пожаров и это ставит под угрозу безопасность местных жителей.

В преддверии этих жарких дней, сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области активизировали профилактические меры. Они проводят рейды, напоминая жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности, как в частных домах, так и в многоквартирных зданиях.

В условиях высоких температур и сильного солнечного излучения, необходимо проявлять повышенную бдительность. Важно контролировать состояние электроприборов, особенно кондиционеров и вентиляторов, которые могут перегреваться и воспламеняться. Не забывайте отключать их при выходе из помещения.

Также крайне важно не выбрасывать окурки и спички из окон, чтобы не спровоцировать возгорание сухой травы. С особым вниманием следует относиться к безопасности детей: не оставляйте их без присмотра и не допускайте, чтобы они играли с огнем.

При походах на природу следует избегать разведения костров вблизи зданий и легковоспламеняющихся объектов. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, немедленно обращайтесь за помощью, звоня по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

По информации из Орелtimes от 29 июня 2024 года, в Орловской области зарегистрировано 2467 пожаров, в результате которых спасено 18 человек, но, к сожалению, 23 человека погибли. С 5 июня в регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня.