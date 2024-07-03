Росгвардия Орловской области проверила владельцев оружия в регионе: изъято более 200 единиц, аннулировано 145 лицензий и разрешений

Во вторник, 2 июля 2024 года, стало известно о результатах проводимой проверки сотрудниками Росгвардии по Орловской области владельцев оружия в регионе, насчитывающихся свыше 19 тысяч человек. У этих граждан зарегистрировано около 35 тысяч единиц оружия.

По результатам мероприятий составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях, изъято более 200 единиц оружия и аннулировано 145 лицензий и разрешений.

Согласно изменениям в законодательстве, начиная с 2022 года, владельцы оружия обязаны каждые пять лет проходить медосмотр и подтверждать свои знания правил обращения с оружием соответствующим документом.

Отмечается, что жители Орловской области имеют возможность передать своё оружие в дар для нужд специальной военной операции. Для этого необходимо прийти в подразделение лицензионно-разрешительной службы с паспортом, разрешением на оружие и самим оружием в чехле для оформления договора дарения с Министерством обороны. Приоритет отдаётся оружию 12-го и 16-го калибров, так как охотничьи дробовики оказались эффективными против дронов.