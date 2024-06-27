Более 500 одиннадцатиклассников в Орле закончили школу с золотой медалью

Пресс-служба губернатора Орловской области

В этом учебном году 514 выпускников из Орловской области отметили завершение школьного образования, получив заслуженные золотые медали за выдающиеся академические достижения, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

27 июня в городе Орел состоялся торжественный бал в честь медалистов, где были представлены яркие лазерные представления и музыкальное сопровождение. Среди почетных гостей бала были не только ученики, набравшие максимальные баллы на экзаменах, но и победители олимпиад и спортивных соревнований. Мероприятие также посетил губернатор Андрей Клычков.

Общее число одиннадцатиклассников, окончивших школу в регионе в этом году, составило 2678, из которых 514 удостоены высшей награды за их учебные успехи.