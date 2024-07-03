Возгорание жилого дома в Орловском районе: очевидец спас двух человек из огня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области



Во вторник, 2 июля 2024 года, в селе Брянцево, что в Дмитровском районе, произошло возгорание жилого дома примерно в час дня. Сообщение о происшествии поступило от пресс-службы Главного управления МЧС по Орловской области.

К моменту приезда пожарных, крыша здания уже была охвачена открытым огнем, и существовала угроза перекидывания пламени на соседние постройки.

Однако пожарным удалось предотвратить распространение огня. Отмечается, что до их прибытия очевидец происшествия спас из огня двух человек — мужчину и женщину. В результате пожара никто не получил травм. Специалистам предстоит выяснить причины, которые привели к возгоранию.