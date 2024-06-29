По новым мерам социальной поддержки детям-сиротам в Орле компенсируют аренду жилья

Фото: ИА “Орелград”

В пятницу 28 июня 2024 года, стало известно, что детям-сиротам в Орловской области будут возмещать расходы на аренду жилья. Информация от ИА «Орелград»,

На последнем заседании облсовета Орловской области был принят закон, который предусматривает внесение изменений в действующие нормы социальной защиты детей без родительского попечения. Законопроект был одобрен в первом и сразу же в окончательном чтении.

Суть поправок заключается в обязанности властей региона возмещать расходы на аренду жилья для детей-сирот до момента получения ими квартир от государства. Эта практика уже функционирует в ряде других регионов.

По информации от представителя прокуратуры, на начало текущего года в Орловской области без жилья остаются 649 детей-сирот. Однако, как уточнил депутат Олег Кошелев, фактическое количество детей, ожидающих предоставления жилья, составляет 318 человек, остальные временно проживают в условиях государственного обеспечения.