В ДТП под Орлом Иж влетел в Volkswagen Golf : пострадали двое

Сегодня, 4 июля 2024 года, около 10 часов утра, на 7 км автодороги «Нарышкино – Парамоново» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Иж вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf.

Водители транспортных средств Иж и Volkswagen Golf получили травмы разной степени. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.