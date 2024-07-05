В многоэтажном доме под Орлом вспыхнул пожар: из огня удалось спасти четырех человек

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В среду, 3 июля 2024 года, в жилом доме на улице Селищева в Ливнах вспыхнул пожар. Огонь захватил балкон на втором этаже одной из квартир. Появилась опасность его распространения на соседние помещения и балконы. Спасатели эвакуировали из здания четырёх человек.

По информации от пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области, на месте происшествия действовали бригады из 7-й и 8-й пожарно-спасательных частей. Они сформировали звено газодымозащитников для эвакуации жильцов и устранения источника огня.

В результате пожара балкон квартиры получил повреждения. Пострадавших нет. Специалисты в настоящее время выясняют причины произошедшего.