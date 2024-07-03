В Орле добраться домой инвалиду-колясочнику помогла прокуратура: подъездной путь разрушен в результате капитального ремонта дороги

Во вторник, 2 июля 2024 года, стало известно, что в результате работ по капитальному ремонту автодороги «Болхов – «Орёл – Витебск» оказались разрушены подъездные пути к двум домам в селе Хотынец на улице Батова. В одном из этих домов живет инвалид-колясочник.

Подъездные пути не оборудованы асфальтовым покрытием, рассказали в прокуратуре Орловской области. После ремонта автодороги там остался только щебень крупной фракции, что значительно затруднило передвижение для человека с ограниченными возможностями.

Межрайонная прокуратура внесла представление начальнику «Орёлгосзаказчика». На данный период времени нарушения устранены.