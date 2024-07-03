В Орловской области упала безработица : 13 983 свободных вакансий ждут своих соискателей

Во вторник, 2 июля 2024 года, стало известно, что в настоящее время уровень регистрируемой безработицы в Орловской области составляет 0,3 % от численности рабочей силы. В 2024 году служба занятости вошла с показателем уровня регистрируемой безработицы — 0,4%. Об этом рассказали в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона.

Сейчас в качестве безработных зарегистрировано 1148 орловцев.

При этом количество вакансий растёт, благодаря тому, что расширяются производства и появляются новые рабочие места. В Орловской области в органы службы занятости населения работодатели заявили о наличие 13983 свободных вакансий.