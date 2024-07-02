В Орловской области у водителей будут отбирать права за скрытые номера: лишение документов на 1,5 года в проекте

В Государственной думе предложили отбирать права у водителей за скрытые государственные номера, об этом стало известно 2 июля 2024 года. Предложение уже получило поддержку законодательного комитета и вскоре будет обсуждаться на парламентском заседании.

Для реализации плана потребуется внесение поправок в административный кодекс. Ранее, в мае, был внесен проект о лишении прав на 18 месяцев за маскировку номеров, что стало распространенной проблемой, увеличившейся за последние годы в полтора раза. Обычно водители закрывают отдельные цифры номера или используют специальные устройства, препятствующие идентификации автомобиля.