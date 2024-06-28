В Орловской области уже двое детей пострадали от выпадения из окон

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Наступили летние месяцы 2024 года и зафиксировано уже два инцидента выпадения детей из окон в Орловской области. Врачи-травматологи НКМЦ имени Круглой выражают обеспокоенность по поводу возможного увеличения числа данных несчастных случаев. В интервью с Еленой Литинской, заместитель главного врача Виктор Сауткин поднял вопрос о том, в какой момент родители становятся менее бдительными и как это может привести к трагедии. Видео можно посмотреть по ссылке ТК «Россия 1 Орел».

Одна из основных причин выпадения из окон — это москитные сетки, на которые опираются дети. Несмотря на то, что они совсем не предназначены для удержания тяжести и могут стать причиной падения.

По сравнению с прошлым годом, когда подобных случаев не наблюдалось, ситуация вызывает тревогу, учитывая, что два года назад было зарегистрировано шесть таких инцидентов. Даже в случаях успешного спасения детей, последствия могут быть крайне серьёзными, включая риск вегетативного состояния.

Врачи настоятельно рекомендуют родителям предпринять все необходимые меры безопасности, чтобы исключить возможность доступа детей к окнам. Важно убедиться, что окна надёжно защищены и дети не могут их открыть. Москитные сетки не являются надёжным средством защиты, и при открытом окне для проветривания необходимо обеспечить постоянный надзор за детьми, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.