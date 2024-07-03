В Орловской области запущена вторая очередь элеваторного комплекса на 34,3 тысячи тонн зерна: инновации, инвестиции в будущее и социальная ответственность

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Во вторник, 2 июля 2024 года, в Новосильском районе Орловской области запущена вторая очередь элеваторного комплекса, рассчитанная на хранение 34,3 тысячи тонн зерна. Общий объем инвестиций в проект составил около 240 миллионов рублей, согласно информации от пресс-службы губернатора и правительства Орловской области.

«Инновации, инвестиции в будущее, эффективность и социальная ответственность – вот ключевые принципы успеха агропредприятий Орловской области. А это в свою очередь – залог не только устойчивого развития компаний, но и комплексного развития села, достойного вклада в продовольственную безопасность страны, в поддержку участников СВО. Это вклад в победу России», — отметил Губернатор Андрей Клычков.

Отметим, что первая очередь элеватора была открыта в 2018 году. Было построено десять складов, способных вместить около 72 тысяч тонн зерна. Общая вместимость составляет 30 тысяч тонн. Все объекты механизированы и подключены к действующему комплексу зерноочистки.

Сегодня в Орловской области общая мощность хранения зерна достигает 3,3 миллиона тонн. Действуют 27 элеваторов и хлебоприемных предприятий, а также собственные хранилища производителей сельскохозяйственной продукции.