Губернатор Орловской области осмотрел «Васильковую гавань» и «Феникс»: на их благоустройство выделено более 120 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области



Сегодня, 3 июля 2024 года, Андрей Клычков, губернатор Орловской области, осмотрел процесс благоустройства двух общественных мест — «Васильковой гавани» и «Феникса», расположенных в городе Новосиль. Эти работы проводятся в рамках выигранного конкурса Министерства строительства.

По данным пресс-службы областного правительства, обновление «Васильковой гавани» было завершено в прошлом октябре. В рамках проекта были уложены асфальтовые покрытия, установлено освещение, созданы цветочные клумбы, отремонтированы газоны и восстановлен памятник. Теперь жители и гости города могут наслаждаться отдыхом на новых скамейках, заниматься спортом на обновленной спортплощадке и проводить время в детских игровых зонах. На эти цели было выделено 50 миллионов рублей.

Также Клычков оценил ход работ на территории «Феникс», на благоустройство которой планируется потратить 72,3 миллиона рублей. В настоящее время там идет первый этап работ. Губернатор подчеркнул необходимость ускорения строительных процессов для завершения проекта в срок, предусмотренный на сентябрь.