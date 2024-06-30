День семьи, любви и верности: какие торжественные мероприятия запланированы в Орле

В воскресенье, 7 июля 2024 года, на площади Богоявленского собора в городе Орле пройдет торжественный городской фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Организация праздника лежит на плечах Орловской епархии и молодежного отдела, с поддержкой центрального благочиния.

По информации от пресс-службы Орловской митрополии, жителей города ожидает обширная программа мероприятий, включая прогулки на ладье, богатырские состязания для молодежи и детей, а также выступление Ассамблеи народов России.

Мероприятия начнутся в 11 утра, и к участию приглашаются все желающие без исключения, при этом вход будет бесплатным.

Отметим, что в прошлом году празднование Дня семьи, любви и верности продолжалось несколько дней. Подробности о программе текущего года пока не разглашаются.