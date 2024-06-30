Орловская среда

День семьи, любви и верности: какие торжественные мероприятия запланированы в Орле

Светлана Соколова
30 июня 2024
Фото: ddt1pnz.ru

В воскресенье, 7 июля 2024 года, на площади Богоявленского собора в городе Орле пройдет торжественный городской фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Организация праздника лежит на плечах Орловской епархии и молодежного отдела, с поддержкой центрального благочиния.

По информации от пресс-службы Орловской митрополии, жителей города ожидает обширная программа мероприятий, включая прогулки на ладье, богатырские состязания для молодежи и детей, а также выступление Ассамблеи народов России.

Мероприятия начнутся в 11 утра, и к участию приглашаются все желающие без исключения, при этом вход будет бесплатным.

Отметим, что в прошлом году празднование Дня семьи, любви и верности продолжалось несколько дней. Подробности о программе текущего года пока не разглашаются.

Международный день семей отмечается традиционно 15 мая. В этот день семьи посещают церкви и принимают участие в религиозных обрядах.
Однако в России больше принято отмечать День семьи, любви и верности, который проходит 8 июля. История Дня семьи, любви и верности берёт начало еще в Древней Руси. В те времена существовал обычай проводить весенние свадьбы, которые были посвящены богине любви и семейного благополучия Ладе. Со временем этот обычай превратился в праздник, который назывался «День Лады».
Данный праздник также будет отмечать день памяти святых Петра и Февронии Муромских, известных как покровители семейных ценностей.

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