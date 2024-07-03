Детская поликлиники №1 в Орле приняла участие в донорской акции : 35 неравнодушных сотрудников сдали кровь

Сотрудники детской поликлиники №1 приняли участие в донорской акции, которую организовала Служба крови Орловской области. Для удобства участников на территорию поликлиники был доставлен специальный мобильный комплекс для забора крови. По информации регионального департамента здравоохранения, в акции участвовали 35 человек, многие из которых сдавали кровь впервые. В их числе была и главная медсестра поликлиники Олеся Исаева.
«В новостях я увидела объявление Службы крови о том, что им нужна кровь определенной группы. Тогда мы решили организовать массовую акцию донорства. Нам удалось быстро собрать группу активистов, готовых принять участие в акции, и мобильный комплекс приехал к нам«, — рассказала Олеся Исаева.