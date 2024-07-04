Дни районов в Орловской области пройдут с ограничениями: салюты отменяются

В среду, 3 июля 2024 года, поступила информация от губернатора Андрея Клычкова о том, что дни районов в Орловской области пройдут с ограничениями. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности.

«Мы сейчас не будем согласовывать проведение салютов во всех районах, поэтому отдельные дни районов, которые у нас на лето выпадают, будут в таком – укороченном – формате». Андрей Клычков, губернатор Орловской области

В ходе заседания оперативного штаба региона обсудили обеспечение безопасности при праздновании Дней Корсаковского, Троснянского, Новосильского, Болховского, Сосковского, Мценского районов и города Мценска. Ряд поручений по усилению мер безопасности уже дан, но руководству районов дали дополнительные рекомендации по подготовке и проведению праздников.