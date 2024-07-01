Дополнительно 57 млн рублей выделят Орлу на капремонт автомобильных дорог

Дополнительные средства на капитальный ремонт дорог в размере 57,7 млн рублей выделят из регионального Дорожного фонда, по информации Орелtimes 30 июня 2024 года.

Власти Орловской области обновили план финансирования на развитие и поддержку дорожной инфраструктуры на 2025 год. Изменения касаются проектных и строительных работ, а также ремонта дорог регионального и межмуниципального значения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В качестве запланированных мероприятий, в частности, указываются:

капремонт автомобильной дороги Орёл — Ефремов — 153,5 млн рублей;

капитальный ремонт автомобильной дороги Глазуновка – Тросна – Богородское – Кромы — 178,5 млн рублей;

ремонт автомобильной дороги Нарышкино – Сосково — 235 млн рублей;

ремонт автодороги Ливны – Русский Брод – Верховье — 167 млн рублей и т.д.

На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства на 2025 год заложено 2,3 млрд рублей из общей суммы.

В 2025 году в Мценском районе запланировано создание автоматической станции для контроля веса и размеров транспорта, стоимостью 137 миллионов рублей. По словам Алексея Субботина, руководителя соответствующего департамента, такие станции помогут защитить дороги от износа большегрузами. В планах — установка 22 таких пунктов по Орловской области, но для этого требуется более 2,2 миллиарда рублей, которых в бюджете пока нет.