Жаркий июль ожидается в Орловской области: температура выше нормы почти по всей России 

С начала июля 2024 года и до конца месяца в Орловской области и почти по всей территории России будет наблюдаться жара и зной. Температура воздуха прогнозируется выше нормы, сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Практически вся европейская территория прогнозируется в классе выше нормы, жаркий июль. Исключение составляют только Мурманская область, Карелия и Архангельская область. А так весь Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский — везде температура выше нормы цитирует Романа Вильфанда информагентство .