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Как сообщила Московская железная дорога в пятницу, 28 июня 2024 года, железнодорожные станции Колпна в Орловской области а и Свобода в Курской области обеспечили наибольший объём погрузки сахара на Московской железной дороге. Через первую погрузили 28 тыс. тонн товара, через вторую – 26 тыс. тонн. Таким образом станция в нашем регионе стала чемпионом по данным показателям.

Также необходимо отметить, что показатели погрузки сахара на Московской железной дороге стали рекордными: за первые пять месяцев 2024 года общий объем погруженного сахара достиг 91 тысячи тонн, что на 68,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Представители железнодорожной отрасли подчеркивают важность своевременной транспортировки сахара для стабильности пищевой промышленности.