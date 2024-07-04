Жильцам аварийного дома на улице Грановского предложили по 500 тысяч рублей: орловцы записали видеообращение Бастрыкину

Фото: скриншот с видеообращения на ТК Россия 1 Орел

В среду, 3 июля 2024 года, стало известно, что застройщик предложил орловцам компенсацию в размере 500 тысяч рублей за каждую квартиру аварийного дома на улице Грановского. Владельцы квартир уверены, что их права были нарушены, так как им не были предложены проекты договоров купли-продажи или обмена их жилья для утверждения.

По данному поводу, жители дома, признанного аварийным на улице Грановского, обратились с видеосообщением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Они также утверждают, что рядом с их домом началось незаконное строительство высотного здания, что привело к появлению сквозных трещин в стенах и создало реальную угрозу обрушения здания.