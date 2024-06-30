Жителей Орла будут проверять на трезвость перед поездками на самокатах: новая инициатива в России

В России в июне 2024 года предложили новую меру безопасности: проверку на трезвость перед использованием электросамокатов. Соучредитель сервиса Whoosh Сергей Лаврентьев объявил на Петербургском международном юридическом форуме о планах внедрения системы, которая будет оценивать когнитивные способности пользователей, чтобы определить их состояние трезвости. Этот метод предпочтительнее традиционной алкотрубки и вписывается в стратегию компании по увеличению безопасности на дорогах и разработке новых программ, включая борьбу с ездой вдвоем на одном самокате.

Компания Яндекс Go, представленная на форуме директором по правовым вопросам Елизаветой Турбиной, также подчеркнула преимущества шеринговых служб перед частными владельцами самокатов. Благодаря возможности контролировать скорость и взаимодействовать с пользователями, такие компании более эффективно обеспечивают безопасность на дорогах.

Важным аспектом стало и сотрудничество с местными властями в улучшении инфраструктуры для велосипедистов и пользователей электросамокатов, что подчеркивает общую заботу о безопасности и комфорте городского передвижения.