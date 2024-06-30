Жители Орла стали совершать онлайн-покупки продуктов в полтора раза чаще

В последнее время россияне все активнее делают покупки продуктов питания в интернете, отдавая предпочтение удобству онлайн-шопинга вместо традиционных походов по магазинам. Исследование, проведенное компанией IBC Real Estate, показывает значительный скачок в онлайн-продажах продуктов: за прошлый год они увеличились на 43%, достигнув оборота в 809 миллиардов рублей. Ожидается, что к концу текущего года этот показатель возрастет до 1,2 триллиона рублей, что будет означать прирост на 40%.

Несмотря на впечатляющий рост, доля онлайн-продаж в общем объеме рынка продуктов пока что составляет всего 3,7%. Однако эксперты предсказывают ее увеличение до 4,3% к 2024 году.

В прошлом году россияне сделали 607 миллионов заказов продуктов через интернет, что на 48% больше, чем в предыдущем году. Прогнозируется, что к следующему году количество таких заказов достигнет 820 миллионов. Эти данные свидетельствуют о том, что россияне все чаще выбирают онлайн-покупки продуктов, ценя их за удобство и доступность.