Жители 44 домов в Заводском районе Орла три недели живут без горячей воды: новая дата ее подачи назначена на 10 июля

С середины июня 2024 года более 40 домов в Заводском районе остались без горячего водоснабжения. Первоначальное восстановление подачи горячей воды было назначено на 26 июня. Сроки сдвинулись из-за выполнения дополнительных ремонтных работ. Планируется замена устаревших труб на новые, с обновлением протяжённости тепловой сети на 180 метров.

Теперь жителям обещают горячую воду к 10 июля. Чтобы успеть к новой дате увеличили количество рабочих и техники, об этом рассказал представитель подрядчика. Видео по ссылке.

В связи с задержкой, жителям, будет произведён перерасчёт платежей.

Кроме того, в самой котельной проводятся обширные работы по модернизации: полная замена оборудования, обновление тепловой сети, установка новых котлов и монтаж дымовой трубы высотой 54 метра, чтобы предотвратить попадание дыма в окна прилегающих домов.