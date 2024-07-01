Житель Орловской области угнал автомобиль друга и получил за это штраф всего лишь 40 тысяч рублей

Дмитровский районный суд Орловской области вынес вердикт по уголовному делу, обвинив местного жителя в незаконном использовании чужого авто, сообщает ИА «Орелград» 29 июня 2024 года. Суд назначил обвиняемому штраф 40 тысяч рублей.

События развернулись в канун Нового года. Вечером 31 декабря 2023 года, мужчина, отмечая наступление Нового года у знакомого, после употребления алкоголя, решил прокатиться на автомобиле марки «Рено Логан», принадлежащем хозяину дома. Он тайно взял ключи, сел в чужой автомобиль, завел двигатель и стал катался по Дмитровским улицам. Однако его поездка была прервана инспекторами Госавтоинспекции, которые остановили автомобиль для проверки. В результате, в первые минуты 2024 года, мужчина был задержан как один из первых пьяных водителей нового года.

На суде обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление, просив рассмотреть дело в особом порядке. Суд, учитывая, что мужчина не состоял на учете у специалистов и не имел судимостей, но был ранее административно наказан, назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.