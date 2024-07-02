Жителям улиц Московское шоссе, Рощинская и Металлургов в Орле на 2 дня отключат горячую воду

С 09.00 2 июля по 21.00 3 июля 2024 года будет ограничена подача горячей воды в более пятидесяти домов Орла. Филиал АО «Квадра» сообщил, что воды не будет из-за большого объёма ремонтов на теплосетях по итогам гидравлических испытаний.

Ограничение по следующим адресам:

ул. Московское шоссе: д.155,155а,157,161,163,163а,165,167,169,171,169а.

ул. Рощинская: д. 1,3,5,7,9,9а,11,11а,13,13а,15,15а,17,17а,19,21,23,25,7а

ул. Металлургов: д. 2,4,6,8,10,12,14а,16,18,20,22,24,26,28,32,34,36,44,14,30, 42, 22а, 12а