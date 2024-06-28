Орловский хоккеист Никишин сыграет с Овечкиным в историческом матче НХЛ против КХЛ: дата

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20 июля 2024 года на арене ЦСК в Москве состоится знаковое событие для хоккейного мира: звёзды КХЛ против легионеров НХЛ. Этот матч, уже окрещённый «Матчем года», станет первым подобным противостоянием и обещает стать настоящим праздником для фанатов хоккея. Орловский хоккеист Александр Никишин также присоединится к команде КХЛ.

Организаторы сообщают, что вырученные средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность. В предварительном списке участников за Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) значатся такие звёзды, как Илья Ковальчук, Александр Радулов и Владимир Ткачёв, а также защитники Егор Яковлев и Григорий Панин. Полный список игроков доступен на сайте соревнований.

Им противостоять будет команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в состав которой входят такие известные спортсмены, как Александр Овечкин, Артемий Панарин и Евгений Малкин. Тренерский состав звёзд НХЛ включает Игоря Ларионова, Алексея Жамнова и Илью Зубова, а команду КХЛ будут готовить Андрей Разин и Игорь Никитин.

Александр Никишин, 22-летний защитник из Орла, начал свою карьеру именно в этом городе, а затем перешёл в химкинский «Атлант». В возрасте 17 лет он дебютировал в КХЛ за «Спартак» и выступал за сборную России на Олимпийских играх 2022 года. Сейчас он защищает цвета СКА из Санкт-Петербурга. Его переход в «Спартак» стал одним из самых резонансных событий в КХЛ, в результате которого «Спартак» получил пятерых игроков, права на четверых других и финансовую компенсацию в размере 50 миллионов рублей.