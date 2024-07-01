Кишечная палочка в Орле: несколько местных жителей отравились шаурмой

В воскресенье, 30 июня 2024 года, стало известно о четырех случаях отравления шаурмой, в результате которых люди заразились кишечной инфекцией, сообщили «Вести-Орел». Заболевшие купили еду в заведении на улице Пушкина, 76. После проверки, выявившей многочисленные нарушения, точку временно закрыли.

— На объекте не соблюдались условия производства кулинарной продукции, санитарная обработка инвентаря, ведение технологической документации и производственный контроль за безопасностью продукции. Обработка инвентаря, овощей, мяса кур осуществлялась в одной моечной ванне, санитарный узел для персонала отсутствует, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Обнаруженные бактерии, включая колиформы и золотистый стафилококк, привели к закрытию шаурмичной судебным решением на два месяца.