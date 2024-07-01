Крупный турнир по дзюдо в мегакомплексе ГРИНН: Орел принял у себя 300 юных дзюдоистов

Сегодня 1 июля 2024 года стало известно, что в Орле развернулся крупный турнир по дзюдо, который является частью всероссийского отбора для спартакиады. Соревнования, организованные РО ФСО «Юность России», собрали более 300 юных дзюдоистов до 18 лет из 32 разных уголков страны, которые съехались в мегакомплекс ГРИНН.

Участники, занявшие первые места, заработают право представлять свои регионы на всероссийской спартакиаде молодёжи.