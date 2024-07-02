Кубок Орловской области по велосипедному спорту пройдет на этой неделе

На этой неделе,4 и 5 июля 2024 года, пройдут соревнования Кубка Орловской области по велосипедному спорту на шоссе. В программе Кубка региона – индивидуальная и групповая гонки. В личном зачете спортсмены преодолеют 5 и 10 километров в зависимости от возраста, в групповом заезде разброс дистанций – от 10 до 40 километров.

2 июля 2024 года с 11.00 до 14.00 в Спортивной школе № 1 города Орла принимаются официальные заявки мандатной комиссией на участие в велосипедной шоссейной гонке.

Целью состязаний является выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Орловской области и Российской Федерации.

Руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет Департамент физической культуры и спорта Орловской области, Орловская региональная Федерация велосипедного спорта, Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий.