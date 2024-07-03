Кубок Орловской области по ловле донной удочкой пройдет в конце следующей недели: подробности

Соревнования по ловле донной удочкой в Орловской области состоятся 13-14 июля 2024 года на набережной Оки. Фидеристы будут бороться за награды областного кубка.

Пресс служба Федерации рыболовного спорта России проинформировала, что соревнования открытые, будут состоять из двух туров, продолжительность каждого — 5 часов.

Ведется 2 зачета: командный и личный. Состав команды – 3 человека основного состава (без ограничений по полу, возрасту и квалификации).

Об участии уже заявили рыбаки из Брянска и Москвы. Лучшие определятся в личном и командном зачетах.