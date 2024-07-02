Лавандовые поля зацвели в Орловской области

В начале июля 2024 года в Новодеревеньковском районе Орловской области расцветают насыщенные чудесным ароматом фиолетовые лавандовые поля, создавая свой маленький Прованс.

Расцветают они примерно в то же время, что и в самом Провансе, с пиком цветения с конца июня до августа. Но в Орле, лаванда украшает уже даже Детский парк, где её небольшие кусты радуют горожан своим восхитительным ароматом и красотой.

Цветущие поля стали популярным местом для посещения среди жителей не только Орловской, но и соседних Московской и Тульской областей. Лаванда встречает орловцев своим обильным и благоухающим цветением.

Издревле лаванду использовали для приготовления лекарств и благовоний, а ароматическое масло, полученное из этого растения, ценилось на вес золота. Соцветия лаванды используют для заваривания чаев. Существует достаточно много рецептов чаев с применением лаванды.

Будучи сорванной, лаванда засыхает, сохраняя цвет, форму и запах, что позволяет держать дома пучки этого растения достаточно долгое время. Их можно поставить в вазочку без воды для ароматизации дома, а можно использовать в качестве саше для белья.