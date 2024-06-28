«Зубропарк» в Орловской области может стать самым значимым проектом XXI века в России

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В июне 2024 года стало известно, что на интерактивной платформе «Достижения.РФ» лидирующие позиции в голосовании на самые значимые проекты XXI века в России, занимают три ведущих туристических достопримечательностей Орловской области: живописный «ландшафтный сквер Дворянское гнездо», «Музей ратной славы Орловского края» и экологический «Зубропарк».

«Зубропарк», набравший уже более 3,2 тысячи голосов, представляет собой концепцию парка для семейного и активного отдыха, который планируется разместить возле «Орловского полесья». Инициатива регионального правительства направлена на создание уникального пространства, где посетители смогут наблюдать за жизнью зубров в их естественной среде.

Проект также ставит перед собой цели развития туризма и экономики региона, включая создание новых рабочих мест для жителей Хотынецкого и Знаменского районов, а также поддержку местных производителей и кулинарных мастеров. Несмотря на отсутствие конкретных сроков и объёмов инвестиций, а также неопределённость с подрядчиками, проект вызывает значительный интерес общественности.

В случае реализации «Зубропарка», уже обсуждается возможность запуска нового туристического маршрута, который будет рассмотрен в приоритетном порядке Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Орловской области. Это станет дополнительным стимулом для развития туризма в регионе.

Кроме того, стоит отметить, что популяция зубров в «Орловском полесье» достигла исторического максимума, с 723 особями, включая 92 телёнка, что является рекордом за последние сто лет. Это свидетельствует о благополучии и росте численности этих редких животных.

В прошлом году среди признанных «Достижений России» был отмечен благотворительный проект Валерии Клычковой «ПоБерегу», который собрал более 32 тысяч голосов, подчёркивая важность социальных инициатив в стране.