Многоквартирные дома времён СССР разваливаются в самом центре Орла

Фото: ОНФ Орловской области, ВК

Сегодня, 28 июня 2024 года из «Орловских Новостей» стало известно, что возведённые еще в эпоху 70-х дома орловцев на проспекте Наугорском ждут капитального ремонта, продолжая разваливаться. Эти здания, как музейные экспонаты, хранят в себе историю, но, к сожалению, и проблемы тех лет. Капитальный ремонт для них остаётся лишь мечтой, в то время как влажность и плесень в подвалах стали их постоянными спутниками.

Более шестисот жителей этих домов вынуждены ежедневно сталкиваться с этими неприятностями. Недавно состоялся осмотр объекта представителями Общероссийского народного фронта и орловской прокуратуры, что подчеркнуло серьёзность ситуации.

«Выяснилось, что большинство вопросов не решено. От нового директора УК получили обещания про окончание ремонта второй лестничной клетки до 1 июля и окончание всех работ к ноябрю», — сообщили представители ОНФ Орловской области.

Предыдущий год ознаменовался попытками изменить сложившееся положение: после визита общественников директор управляющей компании «Сатурнстрой» был привлечён к ответственности за ненадлежащее использование финансов жильцов. В результате он был осуждён к заключению на срок более трёх лет. Новый руководитель компании наследует эти проблемы, но надзор со стороны прокуратуры продолжается, что даёт основания для оптимизма в вопросе капремонта и улучшения условий проживания.