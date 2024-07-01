Молодые учителя в Орловской области начнут свою карьеру с 20% прибавкой к окладу

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Опубликованные на официальном правовом портале положения предусматривают прибавку в размере 20% к окладу для недавних выпускников Орловской области, которые начинают свою карьеру в образовательных учреждениях региона, сообщает «Орелtimes» 1 июля 2024 года. Это стимулирующее увеличение зарплаты будет действовать на протяжении первых трех лет их работы. Власти Орловской области внедрили новые нормативы, касающиеся заработных плат в секторе образования.

Также постановлением регламентируются повышающие коэффициенты для педагогических работников Орловской области. В частности:

коэффициент 1,15 установлен за работу в специальных образовательных организациях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, школах-интернатах, организациях (группах) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1,1 — за работу в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

1,5 — за работу в вечерних общеобразовательных организациях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы с обучающимися, больными активной формой туберкулёза;

1,4 — за работу по организации и проведению международных, всероссийских и региональных мероприятий на базе образовательных организаций и т.д.

Эти изменения в оплате труда вступят в силу с первого сентября 2024 года.