Почти призрачный гонщик: в Ливнах мотоцикл вспыхнул на ходу

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В ночь на 29 июня 2024 года в городе Ливны Орловской области, произошло необычное происшествие: во время движения загорелся мотоцикл. Экстренные службы получили сообщение о данном факте около 00:30. По прибытии на место, на Елецкой улице, пожарные оперативно справились с возгоранием.

Информация от пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области подтверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара на транспортном средстве в настоящее время изучаются специалистами.