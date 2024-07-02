Назначена дата начала строительства нового университетского кампуса в Орле

Старт основных строительных работ нового университетского кампуса, который будет расположен на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. запланирован на начало июля 2024 года.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства, объявил о выдаче разрешение на его строительство. Этот кампус станет местом сбора для студентов и преподавателей из шести вузов города. Общая площадь кампуса составит 59 тысяч квадратных метров.
В рамках проекта предусмотрено возведение учебно-лабораторного корпуса и студенческого общежития, рассчитанного на 1500 человек. В общежитии появятся коворкинги, фитнес-центр, фуд-корт и зоны для отдыха. За ходом строительства будет следить публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».
Карен Оганесян, генеральный директор компании, поделился планами завершить строительство к 2026 году.