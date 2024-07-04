Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области



В Колпянском и Залегощенском районе Орловской области появятся новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня, 4 июля 2024 года, об этом сообщили в депздраве Орловской области. Подготовительные работы уже завершены. В августе подрядчик приступит к возведению конструкций. Сборка здания с внутренней отделкой и подведением всех коммуникаций займет около месяца.

Мебель и оборудование для полноценной работы ФАПов уже приобретена, поставка планируются после введения зданий в эксплуатацию.



Строительство ФАПов стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Обошлось оно в сумму около 9 млн рублей.