Новый электроэнцефалограф приобрели для детской поликлиники №1 в Орле

Фото: vk.com/zdravorelobl

Детская поликлиника №1 в июне 2024 года в Орле обзавелась новым электроэнцефалографом, сообщает Департамент здравоохранения Орловской области. Это оборудование будет использоваться в первую очередь для выявления и диагностики эпилептических состояний у детей.

Электроэнцефалограмма, которую можно получить с помощью этого аппарата, способна обнаружить разнообразные отклонения в работе мозга и помочь в оценке их серьёзности.

Комплектация электроэнцефалографа включает в себя видеокамеру и ноутбук, что позволяет медицинским специалистам не только записывать эпизоды эпилептической активности для последующего анализа, но и использовать аппарат вне стен поликлиники.

Электроэнцефалограмма может быть назначена при таких симптомах и состояниях, как задержка речевого развития, пароксизмальные события, травмы головы, головные боли и головокружения, нарушения сна, а также при диагнозе детского церебрального паралича. Ежегодно в поликлинике проводится около 600 таких исследований.