Операция по спасению ежа в Орле закончилась хорошо: колючее чудо на свободе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области



В начале недели, 1 июля 2024 года, в Орле местные жители и сотрудники МЧС спасали ежа. Об инциденте с участием дикого животного сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области.

Команда спасателей отреагировала на звонок очевидцев и отправилась на место происшествия в Карачевский переулок в Орле в 19:50, чтобы спасти маленького ежика. Прибыв на место, они нашли его в яме под металлической решеткой, из-за чего он не мог самостоятельно выбраться. Спасатели освободили ежика, и теперь он вновь на свободе.