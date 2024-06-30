Орловская сохранила звание области с самой низкой ценой на дизтопливо

Орловская область продолжает удерживать позицию региона с самыми низкими ценами на дизельное топливо в стране, основываясь на исследовании изменений цен на топливо в мае по отношению к апрелю 2024 года.

В Орловской области средняя цена на дизель составила 59,3 рубля за литр, что является самой низкой стоимостью среди российских регионов.

В то же время, Орловская область занимает средние позиции по стоимости бензина. Здесь литр АИ-95 обходится в среднем в 55,8 рубля.

Стоит отметить, что в мае 2024 года общенациональный индекс потребительских цен на бензин незначительно возрос на 0,5%, достигнув отметки в 100,5% по сравнению с апрелем. Повышение цен на бензин более чем на 0,5% было зафиксировано в 43 регионах России.

Данные для исследования были взяты из официальной статистики Федеральной службы статистики.