Упала цена на недвижимость в Орле: на сколько подешевел квадратный метр в новостройке

В Орле цены на квартиры в новых домах падают уже третий месяц подряд, сообщил Орелtimes 1 июля 2024 года. Согласно анализу экспертов с сайта «Мир Квартир», с апреля цена за метр квадратный снизилась на 1000 рублей.

По итогам первой половины года, стоимость жилья в новостройках неожиданно пошла на убыль. Весной было зафиксировано снижение на 0,6%, до 91,2 тысячи рублей за квадратный метр. Последние данные указывают на дальнейшее уменьшение цен на 1,3%, до 90,6 тысяч рублей за метр. За второй квартал 2024 года общее падение составило 2,5%, и средняя цена квартиры достигла 5,3 миллиона рублей. Это противоположно тенденции в остальной России, где цены в среднем выросли на 6%.

Остается вопрос, как изменится рынок после завершения программы льготной ипотеки 1 июля, в то время как застройщики пытаются удержать цены на текущем уровне.