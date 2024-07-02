Орловские пляжи против черноморских — борются за место под солнцем

В Орле наступили дни настоящей жары. Ожидается, что сегодня, 2 июля 2024 года, температура достигнет своего максимума, поднимаясь до отметки в +34°C. Жители города стремятся к воде превращая пляжи в места с большим скоплением людей, напоминающие курорты Краснодарского края. Несмотря на большое количество отдыхающих, пляжи справляются с наплывом посетителей. После жарких выходных пляжи быстро очищаются от мусора, а качество воды остаётся на должном уровне, хотя обычно к середине августа оно начинает ухудшаться.

Учитывая предстоящую жару, советуем заблаговременно подумать о месте для купания, чтобы в полной мере насладиться летними днями, как это принято на Черноморском побережье.

В городе есть два официальных пляжа: Городской пляж и озеро «Светлая жизнь», которые в этом году преобразились. Власти уделили особое внимание их обновлению: привезли свежий песок, установили информационные знаки, а также оборудовали специальную зону для людей с ограниченными возможностями на одном из карьеров.

Также важно помнить о безопасности: несмотря на жару, следует избегать купания в местах, которые не предназначены для этого, и обращать внимание на предупреждения от ГУ МЧС России по Орловской области.